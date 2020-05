VREMENSKA PROGNOZA

Do kraja sedmice biće umereno do potpuno oblačno, veoma toplo i sparno, u većini predela suvo, tek ponegde sa slabim, kratkotrajnim padavinama.

Sutra ujutru mestimično oblačno, tokom većeg dela dana sunčano i toplo. Krajem dana sa zapada se očekuje povećanje umerenog naoblačenja. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni.

You May Also Like