VREMENSKA PROGNOZA

Sutra ujutru u severnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz osetniji pad temperature. Vetar u skretanju na jak severozapadni. Pre podne na jugu i istoku pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna od 16 na severozapadu do 26 stepeni na jugu i istoku zemlje, posle podne u osetnijem padu

You May Also Like