Vremenska prognoza

U Srbiji u subotu umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana i posle podne ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode. Na istoku i jugistoku Srbije pre podne biće suvo i uglavnom pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren vetar zapadnih pravaca. Minimalna temperatura od 7 do 13°C, maksimalna dnevna od 14 do 22°C.



U Srbiji u nedelju pre podne pretežno sunčano. U zapadnim, centralnim i južnim predelima sredinom dana i posle podne naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U ponedeljak sunčano. Tokom ponedeljka i utorka duvaće jak severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće od 18 do 22°C. U utorak i sredu promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. U sredu svežije. Od četvrtka sunčano i toplije.