Vremenska prognoza

U Bačkoj u petak tokom celog dana oblačno, pre podne sa slabom kišom, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom. U ostalim predelima Srbije pre podne biće suvo sa sunčanim intervalima, dok se sredinom dana sa severozaapda i zapada očekuje jače naoblačenje, što će u toku poslepodneva i večeri u svim predelima Srbije uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 7 do 13°C, maksimalna dnevna od 18°C u Bačkoj do 25°C na jugoistoku Srbije.



Narednih dana očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom i obilnijim pljuskovima. Maksimalna temperatura za vikend biće od 16°C na severozapadu do 24°C na jugoistoku Srbije. Početkom sledeće sedmice relativno sveže, ali sa više sunčanih intervala i uz jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak biće od 15 do 20°C. Od srede sunčano i osetno toplije.