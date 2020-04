Vremenska prognoza

U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i to uglavnom u zapadnim, jugozapadnim i južnim predelima Srbije. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 6 do 13°C, maksimalna dnevna od 17 do 23°C.



U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno i toplije, dok se pljuskovi sa grmjavinom očekuju na jugu i na zapadu Srbije. Maksimalna temperatura od 20 do 25°C. U utorak sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura od 24 do 28°C. U sredu promenljivo oblačno i toplo, ponegde sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U četvrtak sunčano. U petak i za sledeći vikend pretežno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a očekuju se i obilnije padavine.