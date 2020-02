VREMENSKA PROGNOZA

Sutra se sa severozapada očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, dok će na jugu i istoku ujutro biti suvo. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od -1 na jugu do 5 stepeni na severu zemlje, maksimalna dnevna od 7 do 11 stepeni. U toku noći na severu se očekuje prestanak padavina.

U Dimitrovgradu sutra jutro oblačno i suvo. Tokom dana se očekuje kiša, uz umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar, uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 2, maksimalna 8 stepeni.

U subotu promenljivo oblačno i uglavnom suvo, još ponegde na jugu i jugoistoku sa slabom kišom i susnežicom, na planinama sa slabim snegom, uz razvedravanje do kraja dana. Maksimalna temperatura od 5 do 10 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura do 14 stepeni.

