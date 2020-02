VREMENSKA PROGNOZA

Sutra na severu i istoku zemlje sunčano. U ostalim predelima očekuje se umereno do potpuno oblačno sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Do kraja dana prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od -1 do 6, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra uglavnom sunčano, uz umeren do jak zapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura -3, maksimalna 6 stepeni.

U četvrtak sunčano, a u petak prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, na planinama sa snegom. U subotu se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U nedelju sunčano i toplije sa maksimalnom temperaturom do 15 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod