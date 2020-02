VREMENSKA PROGNOZA

Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno i malo toplije, dok se na jugu i jugoistoku očekuju susnežica i slab sneg. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -5 do 0, na jugu Srbije do -10 stepeni, maksimalna dnevna od 1 na jugu do 7 stepeni na severu.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, povremeno sa slabim snegom. Vetar umeren do jak severozapadni. Minimalna očekivana temperatura -4, maksimalna 1 stepen.

Za vikend pretežno sunčano, u toku jutra uz mraz, ponegde i uz maglu. U subotu će se maksimalna temperatura kretati od 2 do 6, u nedelju od 6 do 12 stepeni. Početkom sledeće sedmice veoma toplo, uz jak jugozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće ponegde i preko 15 stepeni.

