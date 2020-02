VREMENSKA PROGNOZA

U Dimitrovgradu tokom noći oblačno sa snegom. Sutra pre podne se očekuje razvedravanje, ali će krajem dana ponovo doći do povećanja oblačnosti. Vetar će biti umeren do jak, severni i severoozapadni. Minimalna temperatura -6, maksimalna tokom dana -1 stepen.

Sutra u većem delu zemlje ujutro hladno, uz slab do umeren mraz. Tokom dana na severu sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, na jugoistoku sa slabim snegom. Severozapadni vetar biće u slabljenju. Minimalna temperatura od -4 do 1, maksimalna temperatura od 0 do 7 stepeni.

