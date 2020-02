VREMENSKA PROGNOZA

U četvrtak ujutro hladno, uz slab do umeren mraz. Tokom dana na severu sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, na jugoistoku sa slabim snegom. Severozapadni vetar biće u slabljenju. Maksimalna temperatura od 0 do 5 stepeni. U petak i subotu toplije i suvo sa sunčanim intervalima.

Sutra će u celoj zemlji biti oblačno i osetno hladnije, sa susnežicom i snegom, uz formiranje snežnog pokrivača u nižim i povećanje postojećeg u planinskim predelima. Duvaće jak severni i severozapadni vetar, povremeno sa udarima i preko 100 km/h, pa se na planinama očekuje i formiranje snežnih nanosa i smetova. Minimalna temperatura kretaće se od -2 do 3, maksimalna dnevna od 0 do 5 stepeni. Od sredine dana sa severozapada se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

