VREMENSKA PROGNOZA

Sutra umereno do potpuno oblačno i dalje toplo za ovo doba godine, na severu pre podne uz slabu kišu. Sredinom dana u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, ponegde i sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, tokom dana u skretanju na jak severozapadni, a kiša će uz osetniji pad temperature u brdsko-planinskim predelima preći u sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 10, maksimalna dnevna od 10 na severu do 18 stepeni na jugoistoku zemlje, krajem dana u padu i za 10 stepeni, pa se u toku noći ponegde i u nižim predelima očekuje prelazak kiše u susnežicu i sneg.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uz umeren do jak jugozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 3, maksimalna 15 stepeni. Uveče se očekuje kiša, uz pad temperature, a tokom noći i sneg.

U sredu u većem delu zemlje oblačno sa susnežicom i snegom, uz jak severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 1 na jugu do 7 stepeni na severu. U četvrtak i petak promenljivo oblačno i prohladno, uz slabljenje vetra, na jugu i istoku sa slabim padavinama.

