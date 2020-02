VREMENSKA PROGNOZA

U nedelju pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, samo u toku jutra i prepodneva na severu i istoku ponegde sa slaboom kišom. Maksimalna temperatura do 20 stepeni. U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i dalje veoma toplo, uz temperature i do 20 stepeni. U utorak sredinom dana u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz osetniji pad temperature i skretanje vetra na jak severozapadni, a na planinama će početi sneg. U sredu osetno hladnije, a kiša će i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg.

Sutra nakon vedrog, u dolinama i kotlinama i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -1 do 7, maksimalna dnevna od 12 do 20 stepeni.

