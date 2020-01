VREMENSKA PROGNOZA

U subotu tokom većeg dela dana suvo. U noći između subote i nedelje i u nedelju ujutro očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, a u nedelju tokom dana razvedravanje. Maksimalna temperatura u subotu od 12 do 16, u nedelju od 14 do 20 stepeni.

Sutra jutro vedro i hladno, u većini predela sa mrazom, ponegde i sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. Na severu i istoku tokom dana očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -5 do 1, maksimalna dnevna od 9 do 15 stepeni.

