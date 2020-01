VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti, pa će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura od -2 do 2, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro pretežno oblačno, uz uslove za slab sneg, tokom dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Vetar umeren zapadni. Minimalna očekivana temperatura -1, maksimalna 5 stepeni.

U petak se u većem delu zemlje očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura kretaće se od 8 do 14 stepeni. Za vikend i početkom sledeće sedmice biće veoma toplo, uz maksimalne temperature i preko 15 stepeni. U noći između subote i nedelje se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom.

foto: arhiva RT Caribrod