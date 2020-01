VREMENSKA PROGNOZA

Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno vreme sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Na severu se tokom dana očekuje prestanak padavina i delimično vedravanje. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 2 do 7, maksimalna dnevna od 6 do 10 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren, zapadni i jugozapadni. Minimalna očekivana temperatura 3, maksimalna 8 stepeni.

U četvrtak na severu pretežno sunčano, dok se u ostalim predelima očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, na jugu i jugoistoku sa kišom i susnežicom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura od 6 do 10 stepeni. U petak u većem delu zemlje suvo, samo na severu i severoistoku ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperatura od 8 do 14 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod