VREMENSKA PROGNOZA

Narednih dana biće umereno do potpuno oblačno i relativno toplo za ovo doba godine, ponegde sa kišom, uglavnom u južnim i zapadnim predelima zemlje, dok će na višim planinama biti uslova za susnežicu i sneg. Maksimalna temperatura narednih dana biće ponegde i do 15 stepeni, samo će u ponedeljak i utorak biti malo svežije, ali i dalje toplo za ovo doba godine.

U Dimitrovgradu sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna temperatura do 8 stepeni.

Sutra se očekuje povećanje oblačnosti, pa će u većini predela biti umereno oblačno, na jugu i istoku pre podne vedro. Jutro će biti hladno sa mrazom, ponegde i sa maglom, tokom dana relativno toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -6 do 0, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni.

