VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro vedro i hladno sa mrazom, a ponegde se očekuje i magla. Tokom dana biće sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od -9 do -3, maksimalna dnevna od 4 do 12 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano uz slab jugozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura -4, maksimalna 8 stepeni.

U subotu oblačno sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperaura od 8 do 14 stepeni. U nedelju i početkom sledeće sedmice biće umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, uglavnom u južnim i zapadnim predelima, dok se na planinama očekuju susnežica i sneg. Biće veoma toplo za ovo doba godine sa maksimalnom temperaturom ponegde i do 15 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod