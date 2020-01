VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro vedro i hladno sa mrazom, ponegde i sa maglom. Tokom dana biće sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, u delovima Vojvodine i ponegde u dolinama i kotlinama magla će se zadržati i tokom dana. Vetar slab do umeren severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura od -7 do -1, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni, u predelima sa maglom od 0 do 4 stepena.

U Dimitrovgradu se tokom noći očekuje prolazno naoblačenje. Sutra jutro promenljivo oblačno, ali se već tokom prepodneva očekuje razvedravanje, pa će sredinom dana i posle podne biti sunčano. Vetar umeren severozapadni, popodne u slabljenju. Minimalna očekivana temperatura -4, maksimalna 3 stepena.

U petak i subotu ujutro mraz i magla, tokom dana sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u petak od 4 do 12, u subotu od 8 do 14 stepeni. U nedelju se očekuje naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, dok će na severu biti suvo.

