VREMENSKA PROGNOZA

U četvrtak i petak ujutro mraz i magla, a tokom dana sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. U pojedinim nizijama i dolinama magla se očekuje tokom većeg dela dana. Maksimalna temperatura do 10 stepeni, u predelima sa maglom hladnije. Za vikend još toplije, maksimalna temperaura biće i preko 10, u nedelju ponegde i do 15 stepeni. U nedelju oblačno, u južnim i centralnim predelima sa kišom, na planinama sa snegom.

Sutra jutro vedro i hladno sa mrazom, ponegde i sa maglom. Tokom dana biće sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, dok se u dolinama magla očekuje tokom celog dana. Vetar slab, promenljivog pravca, na istoku jak severozapadni. Minimalna temperatura od -7 do -1, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni.

