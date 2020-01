VREMENSKA PROGNOZA

Sutra će biti maglovito i hladno, na jugu i zapadu zemlje i u brdsko-planinskim predelima očekuje se sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od -7 do -1, maksimalna dnevna od 4 do 10 stepeni, u predelima sa maglom od -1 do 3 stepena.

U Dimitrovgradu sutra ujutru oblačno, do sredine dana se očekuje razvedravanje, pa će popodne biti sunčano. Vetar slab, uglavnom istočni. Minimalna očekivana temperatura -3, maksimalna 8 stepeni.

U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U nedelju se očekuje naoblačenje, ponegde sa slabim snegom. Maksimalna temperatura narednih dana biće uglavnom od 0 do 5 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod