VREMENSKA PROGNOZA

Sutra ujutro u većini predela magla i slab do umeren mraz, dok se tokom dana očekuje sunčano i relativno toplo vreme za ovo doba godine. U nizijama i dolinama magla i niska oblačnost zadržaće se tokom celog dana. Vetar slab, jugoistočni. Minimalna temperatura od -6 do 2, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni, u predelima sa maglom od 1 do 5 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro vedro, tokom dana pretežno sunčano, uz slab zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 0, maksimalna 8 stepeni.

Narednih dana jutra će biti maglovita i hladna, uz slab do umeren mraz, dok se tokom dana očekuje sunčano i relativno toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u većini predela biće od 5 do 10, u sredu i do 12 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod