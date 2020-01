VREMENSKA PROGNOZA

U Dimitrovgradu sutra jutro vedro, tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura -2, maksimalna 6 stepeni.

Nakon vedrog, ponegde i maglovitog jutra, sutra tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i suvo. Uveče se na jugu ponegde očekuju veoma slabe padavine. Duvaće umeren, na istoku zemlje jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -3 do 2, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni.

