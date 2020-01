VREMENSKA PROGNOZA

U subotu umereno do potpuno oblačno i dalje relativno toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura od 6 do 10 stepeni. U nedelju hladnije, tokom dana uz maglu i nisku oblačnost u većini predela. U ponedeljak i utorak hladno i tmurno, na istoku i u brdsko-planinskim predelima sunčano i toplije.

Sutra jutro vedro i hladno, u većini predela uz mraz. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i relativno toplo vreme za ovo doba godine, povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar slab južni i jugoistočni, do večeri u skretanju na zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od -6 do 2, maksimalna dnevna od 6 do 11 stepeni.

