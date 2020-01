VREMENSKA PROGNOZA

I narednih dana zadržaće se suvo vreme. U petak relativno toplo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, sa dnevnom temperaturom od 6 do 12 stepeni. U subotu se očekuje povećanje oblačnosti, a maksimalna temperatura kretaće se od 5 do 10 stepeni.

I sutra će jutro biti vedro i hladno, uz mraz, u nizijama, dolinama i kotlinama maglovito. Tokom dana u većem delu zemlje sunčano i toplije, samo na severu tmurno i oblačno, ponegde uz maglu. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od -11 na jugu do -1 na severu, maksimalna dnevna od 2 na severu do 8 stepeni na istoku i jugistoku zemlje.

