VREMENSKA PROGNOZA

Poslednje jutro u ovoj godini biće vedro i veoma hladno sa mrazom, ponegde i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, uz povremenu oblačnost. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od -10 do -2, maksimalna dnevna od 0 do 5 stepeni. U novogodišnjoj noći suvo i hladno, uz temperature od -3 do 1 stepen, na planinama i ispod -5 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz umerenu oblačnost u popodnevnim satima. Vetar slab, severozapadni i zapadni. Minimalna očekivana temperatura -6, maksimalna 1 stepen. Tokom noći promenljivo oblačno, sa minimalnom temperaturom -2 stepena, dok će severozapadni vetar biti u pojačanju.

U sredu i četvrtak suvo sa sunčanim intervalima, ujutru uz mraz. Maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni. U petak sunčano i malo toplije.

foto: arhiva RT Caribrod