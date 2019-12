VREMENSKA PROGNOZA

U Dimitrovgradu sutra umereno do potpuno oblačno, pre podne povremeno sa snegom. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Minimalna očekivana temperatura -2, maksimalna 1 stepen.

Sutra u većem delu zemlje oblačno i hladno sa snegom. Više padavina očekuje se u centralnim, zapadnim i jugozapadnim predelima. U nižim predelima očekuje se formiranje manjeg, a u brdsko-planinskim povećanje postojećeg snežnog pokrivača. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, u planinskim predelima sa olujnim udarima. Minimalna temperatura od -2 do 2, maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni.

