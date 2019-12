VREMENSKA PROGNOZA

Meteorolozi za sutra najavljuju umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, dok se na jugoistoku očekuju slaba kiša, susnežica i slab sneg. U toku večeri i noći u većem delu zemlje biće oblačno sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -2 do 4, maksimalna dnevna od 3 do 7 stepeni.

