VREMENSKA PROGNOZA

Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a uslova za susnežicu biće ponegde i u nižim predelima na jugu i na zapadu zemlje. Krajem dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 2 do 5, maksimalna dnevna od 4 do 8 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno i suvo, uz umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 2, maksimalna 5 stepeni.

U petak prohladno i tokom većeg dela dana suvo. Krajem dana i tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. Za vikend na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima oblačno, povremeno sa susnežicom i snegom. Duvaće jak severozapadni vetar. Biće hladnije. Maksimalna temperatura u nedelju oko 0 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod