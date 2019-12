VREMENSKA PROGNOZA

Sutra oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Veća količina padavina očekuje se u centralnim i istočnim predelima. Posle podne i uveče očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 3 do 7, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni.

