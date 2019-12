VREMENSKA PROGNOZA

Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. I dalje će biti veoma toplo za ovo doba godine. Minimalna tempratura kretaće se od 2 do 12, maksimalna tokom dana 10 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno i suvo, uz umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 4, maksimalna 14 stepeni.

U nedelju oblačno, posle podne i uveče očekuje se veća količina padavina, naročito na severu zemlje. Početkom sledeće nedelje očekuje se pad temperature.

foto: arhiva RT Caribrod