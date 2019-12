VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno i malo svežije, ali i dalje veoma toplo za ovo doba godine, na jugu i jugozapadu ponegde sa kišom. Vetar slab do umeren jugoistočni. Minimalna temperatura od -1 do 7, maksimalna tokom dana od 10 do 16 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno oblačno, uz slab južni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 3, maksimalna 16 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno biće i u petak, mestimično sa slabom kišom. Za vikend se očekuju prolazna naoblačenja sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. Duvaće pojačan jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura narednih dana od 10 do 16 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod