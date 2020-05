U Srbiji nakon oblačnog i kišovitg jutra, sledi delimično razvedravanje, pa će u nastavku dana biti dosta sunčanih inervala. Nova oblačnost koja će u toku jutra i prepodneva zahvatiti severozapad Srbije, u nastavku dana doneće zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije kišu i pljuskove. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 7 do 13°C, maksimalna dnevna od 15 do 20°C.



U Srbiji u ponedeljak sunčano, uz umeren do jak severozapadni vetar, do kraja dana u slabljenju. Maksimalna temperatura od 18 do 22°C. U utorak i sredu prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u utorak od 18 do 25°C, a u sredu od 15 do 19°C. Od četvrtka sunčano i osetno toplije.