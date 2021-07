VREME SUTRA – SUNČANO I VEOMA TOPLO

Kasnije posle podne na jugu se očekuje konvektivni razvoj oblačnosti, a ponegde i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 17 do 24, maksimalna dnevna od 34 do 38 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab uglavnom severozapadni vetar. U popodnevnim satimа moguć razvoj oblačnosti, sa uslovima za kratkotrajni pljusak, praćen grmljavinom. Minimalna temperatura 20, maksimalna 35 stepeni.

Do kraja sedmice biće sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 34 do 38 stepeni, dok će se u subotu kretati od 36 do 42 stepena. U nedelju i dalje veoma toplo, sa temperaturom od 35 na severu do 40 stepeni na jugu i istoku zemlje. U nedelju pred kraj dana i uveče u severne, a u ponedeljak i u ostale predele stiže blago osveženje, uz retku pojavu pljuskova sa grmljavinom.

foto i video: arhiva RT Caribrod