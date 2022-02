VREME SUTRA – PROMENLJIVO OBLAČNO

U većem delu zemlje očekuje se slaba kiša, na planinama slab sneg, a u toku jutra susnežica i sneg očekuju se i u nižim predelima na jugozapadu, jugu i jugoistoku. Duvaće slab do umeren, na istoku jak, severozapadni vetar, uveče u skretanju na južni. Minimalna temperatura od -3 na jugu do 5 na severu, maksimalna dnevna od 6 na jugu do 14 stepeni na severozapadu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, ujutru sa uslovima za slab sneg. Posle podne smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura -1, maksimalna 6 stepeni.

U četvrtak nakon vedrog i svežeg jutra, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 14 do 18 stepeni. Sunčano i relativno toplo biće i u petak, sa temperaturom od 13 do 17 stepeni. Krajem dana u severozapadnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje i zahlađenje.

N.S.

foto: arhiva RTC