VREME SUTRA – PROMENLJIVO OBLAČNO, TOPLO I SPARNO SA KIŠOM, PLJUSKOVIMA I GRMLJAVINOM

Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 14 do 20, maksimalna od 24 do 28 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano. Od sredine dana se očekuje povećanje oblačnosti, posle podne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, uglavnom jugoistočni. Minimalna očekivana temperatura 15, maksimalna 27 stepeni.

Narednih dana biće promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Maksimalna temperatura u četvrtak od 23 do 29, zatim do nedelje od 20 do 26 stepeni. Od nedelje se očekuje stabilizacija vremena.

N.S.

foto: arhiva RTC