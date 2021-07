VREME SUTRA – PROMENLJIVO OBLAČNO, SPARNO I NESTABILNO SA KIŠOM I PLJUSKOVIMA SA GRMLJAVINOM

Očekuju se i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren, tokom dana ponegde i pojačan severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 17 do 21, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, povremeno sa pljuskovima u grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 18, maksimalna 26 stepeni.

U sredu i četvrtak pretežno sunčano i umereno toplo, tokom dana povremeno uz umerenu oblačnost. U sredu će duvati i umeren do jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u sredu od 23 do 27, u četvrtak od 25 do 29 stepeni. U petak sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena.

N.S.

foto: arhiva RT Caribrod