VREME SUTRA – PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 20, maksimalna dnevna od 31 do 34 stepena.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i toplo. Vetar slab, severni. Minimalna očekivana temperatura 18, maksimalna 32 stepena. Za vikend i početkom naredne sedmice pretežno sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura od 32 do 36 stepeni.



I u petak se u Srbiji očekuje vedro, tokom dana i veoma toplo vreme, a blago rashlađenje donosiće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura biće od 12 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena.

U Srbiji za vikend sunčano i veoma toplo, uz maksimalne temperature u subotu od 30 do 34, a u nedelju od 33 do 37 stepeni. Sunčano i još toplije biće u ponedeljak i u utorak, uz maksimalne temperature preko 35, ponegde i do 40 stepeni.

A.K.

foto: arhiva RT Caribrod