VREME SUTRA – PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO, POVREMENO UZ UMERENU OBLAČNOST

Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 12 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, sredinom dana uz razvoj umerene oblačnosti. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Minimalna temperatura 14, maksimalna 30 stepeni.

Do subote nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Maksimalna temperatura u četvrtak od 32 do 36, u petak i subotu od 33 do 37 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

N.S.

foto: Marko Todorov