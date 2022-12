VREME SUTRA OBLAČNO, TMURNO I HLADNO

Vreme sutra – ujutru oblačno, tmurno i hladno, uz slab do umeren mraz. Na jugu i jugozapadu biće oblačno sa susnežicom i snegom. Oblaci će tokom dana zahvatiti i ostale predele Srbije, pa se u većem delu zemlje očekuje kiša, dok će u istočnim i u brdsko-planinskim predelima padati sneg. Više padavina očekuje se na jugu i istoku zemlje. Vetar umeren do jak, jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura od -4 na severu i istoku do 2 stepena na jugu zemlje, maksimalna dnevna od 3 do 7 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, posle podne i uveče sa kišom. Vetar umeren do pojačan istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura -2, maksimalna 3 stepena.

U četvrtak tokom dana biće toplije sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura kretaće se od 6 na severu Vojvodine do 14 stepeni na zapadu zemlje. U toku noći očekuje se kiša.

N.S.

foto: RTC