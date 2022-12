Vreme sutra – oblačno i suvo. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja od 0 do 3, maksimalna dnevna od 4 do 9 stepeni na jugu.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno i suvo. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna očekivana temperatura 3, maksimalna 9 stepeni.

Narednih dana biće malo toplije, ali i dalje pretežno oblačno, povremeno s kišom.