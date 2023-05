VREME NESTABILNO SA KIŠOM, TEMPERATURA DO 22 STEPENA

Vreme sutra – ujutro po kotlinama i rečnim dolinama južne Srbije očekuje se kratkotrajna magla. Tokom dana biće promenljivo oblačno i nestabilno, ujutro i pre podne na severu, sredinom dana u centralnim i zapadnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, na istoku i jugoistoku Srbije veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren severozapadni. Minimalna temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne sa kišom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 22 stepena.

U petak promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 22 do 25 stepeni.