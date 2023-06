VREME NESTABILNO DO KRAJA SEDMICE

U Srbiji i sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito sredinom dana, posle podne i pred kraj dana. Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 13 do 17, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni.

U Dimitrovgradu u četvrtak promenljivo oblačno, toplo i dalje nestabilno, posle podne i krajem dana povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 26 stepeni.

Do kraja sedmice vreme će biti nestabilno, uz lokalne pljuskove i grmljavinu, a očekuju se i grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Maksimalna temperatura u narednom periodu biće od 21 do 27 stepeni.

N.S.