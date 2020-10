VREME DANAS I NAREDNIH DANA

U Srbiji u nedelju hladno, ali suvo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na severu i istoku tokom dana povremeno i jak. Minimalna temperatura od 3 do 7°C, maksimalna dnevna od 12 do 16°C.



U Srbiji narednih dana jutra će biti hladna, ponegde i maglovita, a biće uslova da ponegde bude i slabog prizemnog mraza. Tokom dana sunčano i toplije. Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak od 14 do 18°C. Od srede još toplije, uz temperature preko 20°C, u četvrtak i petak i do 25°C. Za vikend nešto svežije.

B.L.

foto: arhiva RT Caribrod