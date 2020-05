Vreme danas i narednih dana

U Srbiji u subotu umereno ili promenljivo oblačno, ali toplo i suvo. Vetar slab, promenljvog pravca. Minimalna temperatura od 4 do 12°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C.



U Srbiji u nedelju pretežno sunčano i veoma toplo, maksmalna temperatura od 25 do 30°C. I u ponedeljak sunčano i u mnogim predelima i tropski toplo vreme. Duvaće umeren do jak južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C. U utorak prolazno naoblačenje i jače zahlađenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, uz pad temperature za 10 do 15 stepeni. Od srede stabilizacija vremena i porast temperatura.