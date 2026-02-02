ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

VODA U GRADINjU I DALjE NEISPRAVNA ZA PIĆE I PRIPREMU HRANE

RT Caribrod

Iz JP „Komunalac“ informacija da voda u vodovodu u Gradinju i dalje može da se koristi samo kao tehnička. Zbog obilnih padavina prošle nedelje došlo je do zamućenja vode u rezervoaru sa kojeg se snabdevaju korisnici MZ Gradinje, a analize su pokazale da voda nije za piće i pripremu hrane. Iz Komunalca navode da će o promenama stanja u vezi korišćenja vode, stanovnici Gradinja biti blagovremeno obavešteni.

foto: RTC

