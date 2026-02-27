VEOMA USPEŠNA PRVA AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U 2026
Crveni krst Dimitrovgrad i Zavod za transfuziju krvi iz Niša danas su u holu Centra za kulturu organizovali prvu akciju dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini. Lekar u niškom zavodu Aleksa Mitić izuzetno je zadovoljan odzivom dobrovoljnih davalaca.
Organizatori ističu da se prvoj ovogodišnjoj akciji odazvao veliki broj dimitrovgradjana, koji rade u Bugarskoj. Naredna akcija planirana je za kraj aprila.
foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1607250388069184&type=3
A.T.A.
foto i video: Dejan Todorov