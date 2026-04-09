ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

„VELIKDENSKA PERAŠKA 2026“

RT Caribrod

Turistička organizacija „Caribrod“ u nedelju, povodom Uskrsa, organizuje tradicionalnu manifestaciju pod nazivom „Velikdenska peraška“. Program će biti održan na platou ispred Sportske hale, sa početkom u 11 časova. Kao i svake godine biće organizovana takmičenja za izbor najlepše oslikanog jajeta, najlepšeg i najukusnijeg kozunaka i najtvrđe peraške. Manifestacija će biti otvorena uz blagoslov paroha dimitrovgradske crkve, Dragana Lazića.

foto i video: RTC, Boris Lazarov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *