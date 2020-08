VANREDNA SITUACIJA UVEDENA I U BELOJ PALANCI

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije vanredna situacija uvedena je u Beloj Palanci

koja je postala prva lokalna samouprava u Pirotskom okrugu koja je donela ovakvu

odluku. Mere koje su donete 7. jula, a koje nisu bile vremenski oročene, i dalje su na snazi.

Od početka epidemije u Beloj Palanci registrovana su 75 slučajeva virusa korona, do kraja juna

bilo ih je 20, a samo u toku jula meseca 55. Pogoršanje epidemiološke situacije dovelo je do

uvođenja vanredne situacije na teritoriji ove opštine, međutim, strožijih mera nema, pa su na

snazi one donete 7. jula.

Zabrana svadbi i proslava, rad ugostitelja do 23, najviše 2 osobe za stolom u unutrašnjem delu i 3

u baštama kafića i kafana, fizička distanca i zabrana okupljanja više od 5 osoba u parkovima i na

igralištima, nošenje maske u zatvorenom, kao i na otvorenom ako nije moguće obezbediti

distancu, na snazi će biti i dalje, a zanimljivo je da će otvoreni bazeni i dalje raditi.

Iako je situacija stabilnija u Dimitrovgradu i Babušnici, gde i nije uvedena vanredna situacija, u

ovim opštinama bazeni su zatvoreni, dok su Belopalančani odlučili da to ne učine.Broj korisnika

otvorenih bazena se ograničava na 2 kvadratna metra površine za ležaljke po korisniku, uz

obavezno držanje distance od 2 metra – stoji u naredbi.Vreme trajanja vanredne situacije nije

definisano.