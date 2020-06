Uvid u birački spisak može se izvršiti i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana.

Deo jedinstvenog biračkog spiska za opštinu Dimitrovgrad, izložen je u Opštinskoj upravi, u kancelariji br. 24, na drugom spratu. Zahtev za promene u biračkom spisku građani mogu podneti opštinskoj upravi, radnim danima od 7 do 15 sati, najkasnije do zaključenja biračkog spiska, 05. juna.

