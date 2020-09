UPUSTVO ZA GRAĐANE KOJI SE VRAĆAJU IZ INOSTRANSTVA

SVI građani Republike Srbije koji od sutra nakon 18 časova uđu u zemlju, biće kao što je već poznato pod posebnim zdravstvenim nadzorom.

Oni će pri prelasku granice dobiti zdravstveno upozorenje, u kome će biti upoznati sa svim obavezama koje su dužni da ispune.

Prvi korak koji bi ti građani trebalo da preduzmu pri povratku u zemlju je test samoprocene na COVID-19 koji je dostupan na sledećoj adresi https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/ . Popunjavanje ovog upitnika pomoći će im da dobiju bolji uvid u svoje opšte zdravstveno stanje i rezultat testa će biti pokazatelj da li je potrebno da se jave u Covid ambulantu. Građanin koji popunjava test treba da rezultat odštampa ili sačuva, kako bi imao dokaz o urađenom testu. Ovo znači da građani ne treba po automatizmu da posećuju Covid ambulante pri povratku iz inostranstva, već samo oni koji urađenim testom samoprocene dobiju takva uputstva. Ovim se izbegavaju nepotrebne gužve u ambulantama i eliminiše se opasnost da se nezaraženi građani eventualno inficiraju virusom pri redovima za pregled.

Period posebnom zdravstvenog nadzora traje 10 dana, tako da desetog dana od povratka iz inostranstva, građani koji pri prvom testu nisu dobili uputstvo za odlazak u Covid ambulantu treba da još jednom urade test samoprocene na COVID-19. Ukoliko rezultati tada pokažu da nema opasnosti od infekcije, posebni zdravstveni nadzor za njih prestaje da važi.

Građani koji nisu u mogućnosti da ispune onlajn upitnik, treba da telefonom pozovu Institut ili Zavod za javno zdravlje u svom gradu ili opštini i dobiće sva neophodna uputstva.

Svako nepostupanje po uputstvima iz zdravstvenog upozorenja predstavlja grubo kršenje epidemioloških mera i svesno ugrožavanje sopstvenog zdravlja, ali i zdravlja kompletnog stanovništva Republike Srbije. Rizična i neodgovorna ponašanja poput tih mogu relativno brzo dovesti do ponovnog i još bržeg širenja korona virusa među stanovništvom što razume se, nije ni u čijem interesu i Vlada Republike Srbije poziva sve građane da strogo postupaju po uputstvima iz zdravstvenog upozorenja.

Poštovanje preventivnih mera i dalje ostaje jedini siguran i dokazan način zaštite od korona virusa. Nošenje maske u zatvorenim prostorima, održavanje razdaljine kao i redovna higijena ruku i dezinfekcija prostora su od ključnog značaja za sve nas i jedini put to očuvanja našeg zdravlja. Vlada Republike Srbije još jednom apeluje na sve građane da poštuju sve epidemiološke mere, bez izuzetka. Iako su građani koji su doputovali iz inostranstva pod većim rizikom zaraze, to ne znači da ostali koji nisu napuštali Srbiju ne treba da se čuvaju i i dalje preduzimaju sve mere zaštite od korona virusa. Sve do pojave vakcine, samo gvozdenom disciplinom možemo doći do zajedničkog cilja a to je konačna pobeda nad korona virusom i to ćemo svi zajedno, bez sumnje, uspeti.

izvor: www.novosti.rs

foto: arhiva RT Caribrod